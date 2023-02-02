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Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!

Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 44 yaşındaki ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını 4 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı.

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  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!

    Televizyon ekranlarında pek çok yapımda yer alan Mine Tugay, Medcezir dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!

    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi yapımlarda da boy gösteren Tugay, oyunculuğuyla alkış toplamıştı.
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!

    44 yaşındaki ünlü oyuncu özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tugay, son olarak çocukluk halini paylaştı.
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!

    Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat veren Tugay'ın paylaşımına beğeni yağdı.
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!

    İşte, Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın çocukluk fotoğrafı...
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!
  • Ünlü oyuncu çocukluk halini paylaştı! Mine Tugay'ın paylaşımı beğeni topladı!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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