Ünlü oyuncu Melissa Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu

İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösteren Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, "Gazze'ye toplama kampı gibi davranılıyor. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor" demişti. Bu sözlerinin ardından 'antisemitist' (Yahudi düşmanı) olarak değerlendirilen Barrera, 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarılmıştı.

Melissa Barrera, sosyal medya hesabı üzerinden, Filistin Edebiyat Festivali'nin Los Angeles'ta düzenlediği 'Filistin İçin Yazma Özgürlüğü' programı için bir video mesaj paylaştı.

Şehir dışında olması nedeniyle programa katılamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Melissa Barrera, video mesajında, Gazze'de mahsur kalan 20 yaşındaki şair Haydar el Gazali'nin "üniversitedeki gençlerin intifada"sına atfen yazdığı şiiri seslendirdi:

Bugün üniversitelerdeki özgür gençliğin intifadası;

Çığlıklarını rüzgâra bırakıyor.

Bugün bizimki gibi yaralı ve katledilmiş kalpler görüyoruz,

Ağlamaya vakti olmayan anneler için ağlıyorlar.

Bugün üniversitelerdeki özgür gençlerin intifadası;

İnsanlık sınavını geçemeyen herkes sınıfta kalacak.

Bugün dünya öyle bir adalet ve insanlık gösteriyor ki,

Benimle ağlıyor, benimle kanıyor ve yerdeki bir çocuğun kesik eli gibi kaynıyor.

Biz beyaza bürünmüş şeytanlar tarafından mahkum edilmiş iyi bir dünyayız.

Neden tek bir dünya olamıyoruz?

Neden birlikte büyümüyoruz?

Benim sesim, sizin sesiniz,

Benim kanım, eğer sizi öfkelendiriyorsa artık sizin kanınız oldu.

Çocuklarınıza dünyanın, tek bir beden ve sınırlarının yapay olduğunu öğretin.

Öldürmeyi reddetmeyenin ölümü kolay olur.

Göğsümüzdeki ateşi durdurun!

Ateşi durdurun ki toprağımızı ekip sizi besleyebilelim.