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Ünlü tanbur sanatçısı Fahrettin Çimenli vefat etti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü tanbur virtüözü Fahrettin Çimenli’nin vefat ettiğini duyurdu

16.10.2018 - 12:16 | Güncelleme:

Efsane sanatçılara eşlik eden tanbur sanatçısı Fahrettin Çimenli’nin, 84 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “TRT İstanbul radyosu arşivinde 1000 kadar taksim kaydı bulunan ve efsane sanatçılara eşlik eden, Tanbur virtüözü büyük usta Fahrettin Çimenli’yi kaybettik. Değerli sanatçımız için yarın 17 Ekim 2018 Salı günü saat 13.30'da 50 yıl hizmet verdiği TRT İstanbul Radyosu’nda tören yapılacak. Cenazesi ise ikindi namazına müteakip, Kadıköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve Edirnekapı Yeni Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullanarak Çimenli’nin Coşkun Sabah’la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

FAHRETTİN ÇİMENLİ KİMDİR?

8 Ocak 1934 yılında İstanbul Ambarlı’da doğdu. Bağlama çalarak müziğe başladı. 1958-1963 arasında Aksaray Musiki Cemiyeti’nde Ûdi Sâdi Erden’in öğrencisi oldu ve tanbur çalmaya başladı. Bağlama ve mızraplı tanburlardan başka yaylı tanbur ve lâvta da çalan Çimenli, 1963-1965 arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti’nde, 1967-1990 arasında da İstanbul Radyosu’nda tanbur çaldı. 1980-1981 öğretim yılında bir yıl süre ile İTÜ Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi  olarak çalıştı. 1980’de İsviçre’deki müzik müzesi için hazırlanan CD çalışmasına yaylı tanburu ile katıldı. 1977 başladığı ve 1999’da yaş haddinden emekliye ayrıldığı Devlet Korosu’nun bütün yurtiçi ve yurtdışı konserlerine katıldı.

 

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