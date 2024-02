Ünlüler Aysel Gürel'i andı

İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ

Yüzümdeki çizgilerin, her birisi bir şiir.

Şimdi söyleyin bana

Bana yaşlı mı denir? Sevdaları özlemleri

Tenime yazmışım ben

Okudukça derinleşir

Ağladıkça silinir

Şimdi söyleyin bana

Bana yaşlı mı denir?

Her çizgi bir aşkın tesellisiymiş gibi

Her çizgi sevdanın garip cilvesi

Her çizgi hasretin hançer darbesi

Şimdi söyleyin bana

Bana yaşlı mı denir?

Hepsinde bir hikâyem var

Çaresiz elvedalar

Bu yaz, bu kış, bu bahar

Acı tatlı anılar

Konuşurlar hatıralar

Birbiriyle dertleşir

Şimdi söyleyin bana

Bana yaşlı mı denir?

Aysel Gürel