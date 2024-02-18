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        Haberler Magazin Ünlüler Aysel Gürel'i andı

        Ünlüler Aysel Gürel'i andı

        Türk müziğinin unutulmaz söz yazarlarından Aysel Gürel'in, vefatının üzerinden 16 yıl geçti. Ünlü isimler, 17 Şubat 2008'de 79 yaşındayken hayatını kaybeden Gürel'i andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 18.02.2024 - 11:58
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        AJDA PEKKAN

        Anmadan geçemeyeceğim bir üstad daha... Işıklarda uyu Aysel Gürel. Özlemle...

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        İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ

        Yüzümdeki çizgilerin, her birisi bir şiir.
        Şimdi söyleyin bana
        Bana yaşlı mı denir? Sevdaları özlemleri
        Tenime yazmışım ben
        Okudukça derinleşir
        Ağladıkça silinir
        Şimdi söyleyin bana
        Bana yaşlı mı denir?
        Her çizgi bir aşkın tesellisiymiş gibi
        Her çizgi sevdanın garip cilvesi
        Her çizgi hasretin hançer darbesi
        Şimdi söyleyin bana
        Bana yaşlı mı denir?
        Hepsinde bir hikâyem var
        Çaresiz elvedalar
        Bu yaz, bu kış, bu bahar
        Acı tatlı anılar
        Konuşurlar hatıralar
        Birbiriyle dertleşir
        Şimdi söyleyin bana
        Bana yaşlı mı denir?

        Aysel Gürel

        #Aysel Gürel

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