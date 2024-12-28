Deniz Barut: Benim güzel kızım, güzel Narin’im, ilk günden apaçık belli olan, aylar sonra yeniden belli oldu. O gözünden yaş akmadan höyküren annenden anlamıştım, acısının gerçek olmadığından. Rahat uyu demek isterdim ama gideni toprakta dar, kalana unutulmaz. Vücutta bir utanç. Destek veren, peşini bırakmayan değerli vicdanlı avukatlarımızın hepsinin gönülden tebrik ediyorum.