        Ünlüler Tarkan konserinde buluştu; Burcu Biricik, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, Arda Türkmen ve Elit Andaç Çam...

        Ünlüler Tarkan konserinde buluştu

        6 yıl sonra İstanbul'da sevenleriyle buluşan Tarkan'ın konser serisinin ikinci gününe Burcu Biricik, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, Arda Türkmen ve Elit Andaç Çam gibi ünlü isimler, geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 10:17 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:17
        Ünlüler Tarkan konserinde buluştu
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan, İstanbul konserlerinin ikinci gününde sevenleriyle bir araya geldi. Tarkan'ı izlemeye gelenler arasında ünlü isimler vardı.

        Tarkan
        Tarkan

        Milli kadın voleybol oyuncusu Eda Erdem, konsere giriş alanında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakıp yüzünü saklamaya çalıştı.

        Eda Erdem
        Eda Erdem

        Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal ile konsere katıldı. Bahadır; "En sevdiğiniz Tarkan şarkısı ve özel bir anınız olan parça hangisi?" sorusuna, "Hepsi ama şu an aklıma gelen 'Gül Döktüm Yollarına'. Davetli olarak katıldık, bilet almadık" yanıtını verdi. Bahadır, ayrıca "Müzik kariyerinizde Tarkan gibi büyük bir konser sizi de görür müyüz?" sorusuna ise, "Hadi bakalım, inşallah" sözleriyle karşılık verdi.

        İsmail Ege Şaşmaz, Gökçe Bahadır, Hande Ünsal ve Emir Ersoy
        İsmail Ege Şaşmaz, Gökçe Bahadır, Hande Ünsal ve Emir Ersoy

        "ÜNİVERSİTEDEN SONRA İLK KEZ GELİYORUM"

        Oyuncu Burcu Biricik de konsere meslektaşları Elit Andaç Çam ve Tuğrul Tülek ile birlikte geldi. Biricik, "En son üniversitedeyken gelmiştim, çok eğlenmiştim. Bugün de öyle olacak" dedi. Oyuncu, gazetecilerin "O dönemden bugüne en sevdiğiniz Tarkan şarkıları hangileri?" sorusuna ise, "Tarkan'ın bütün şarkılarının bizim için ayrı bir yeri var ama 'Karma' albümü benim için çok özel" yanıtını verdi. Elit Andaç Çam’ın konser tarzı da geceye damga vurdu. Elit Andaç Çam da "Birazdan çok eğleneceğiz, Tarkan diye çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

        Elit Andaç Çam, Tuğrul Tülek ve Burcu Biricik
        Elit Andaç Çam, Tuğrul Tülek ve Burcu Biricik
        #tarkan
        #Burcu Biricik
        #Elit Andaç Çam
