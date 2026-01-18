Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan, İstanbul konserlerinin ikinci gününde sevenleriyle bir araya geldi. Tarkan'ı izlemeye gelenler arasında ünlü isimler vardı.

Tarkan

Milli kadın voleybol oyuncusu Eda Erdem, konsere giriş alanında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakıp yüzünü saklamaya çalıştı.

Eda Erdem

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal ile konsere katıldı. Bahadır; "En sevdiğiniz Tarkan şarkısı ve özel bir anınız olan parça hangisi?" sorusuna, "Hepsi ama şu an aklıma gelen 'Gül Döktüm Yollarına'. Davetli olarak katıldık, bilet almadık" yanıtını verdi. Bahadır, ayrıca "Müzik kariyerinizde Tarkan gibi büyük bir konser sizi de görür müyüz?" sorusuna ise, "Hadi bakalım, inşallah" sözleriyle karşılık verdi.

İsmail Ege Şaşmaz, Gökçe Bahadır, Hande Ünsal ve Emir Ersoy

"ÜNİVERSİTEDEN SONRA İLK KEZ GELİYORUM"

Oyuncu Burcu Biricik de konsere meslektaşları Elit Andaç Çam ve Tuğrul Tülek ile birlikte geldi. Biricik, "En son üniversitedeyken gelmiştim, çok eğlenmiştim. Bugün de öyle olacak" dedi. Oyuncu, gazetecilerin "O dönemden bugüne en sevdiğiniz Tarkan şarkıları hangileri?" sorusuna ise, "Tarkan'ın bütün şarkılarının bizim için ayrı bir yeri var ama 'Karma' albümü benim için çok özel" yanıtını verdi. Elit Andaç Çam’ın konser tarzı da geceye damga vurdu. Elit Andaç Çam da "Birazdan çok eğleneceğiz, Tarkan diye çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.