Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

        Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

        Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılı, her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kayıtsız kalmadı. Sosyal medya platformları, Atatürk ve Cumhuriyet temalı paylaşımlarla adeta kırmızı-beyaza büründü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 09:06 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlülerden mesajlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oğuzhan Koç

        Ecem Özkaya

        Edis Hun: Atam, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yılında, aziz Türk milleti senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Sen, yüksek hasletlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğine inanarak, millet sevgisiyle insan sevgisini bağdaştırdın. Aziz Atam, sen 'Cumhuriyet fazilettir' sözünle; yaşamda sevgi, şefkat, özgür irade ve hür düşünce gibi üstün değerleri Cumhuriyet ile özdeşleştirerek demokrasinin insanlık için önemini vurguladın. Türk insanının ortak duygusu, senin yolunda kararlılıkla ilerlemektir. Biz, senin manevi mirasçıların olarak bize emanet ettiğin çağdaş düşünce ve fikirleri ilelebet savunacağız. Yüce Atam, seni gönülden duygularımızla, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun.

        Türkan Şoray: Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından bizlere armağan ettiği 'Cumhuriyet', ulusumuzun yarınlarının garantisidir. Sonsuza kadar yaşatalım ve coşkuyla kutlayalım. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetle…

        Demet Akbağ: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene!

        Tarkan

        Melis Sezen

        Engin Benli

        REKLAM

        Feyza Civelek

        Burcu Kara

        Emre Altuğ

        Keremcem

        Hakan Altun

        Ebru Gündeş

        Bülent Şakrak

        Devrim Özkan

        Sibel Can

        Hazal Filiz Küçükköse

        Aslıhan Gürbüz

        Merve Özbey

        Sertab Erener

        Ezgi Şenler

        Hazal Subaşı

        Necip Memili

        Sinan Tuzcu

        Ece Uslu

        Ziynet Sali

        Birce Akalay

        Derya Uluğ

        Yavuz Bingöl

        Nursena Say

        İbrahim Tatlıses

        Damla Sönmez

        Ufuk Beydemir

        Yasemin Kay Allen

        Murat Boz

        #resim#1307342#

        Aşkın Nur Yengi

        Binnur Kaya

        Zafer Algöz

        Mert Fırat

        Tuba Ünsal

        Alperen Şengün

        Tolga Güleç

        ÖNERİLEN VİDEO
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!