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        Haberler Magazin Ünlülerden tatil pozları - Magazin haberleri

        Ünlülerden tatil pozları

        Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler, renkli fotoğraflarını yayımlamaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 08:41 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:17
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        1

        Bergüzar Korel

        2

        Bergüzar Korel

        3

        Bensu Soral

        4

        Bensu Soral

        5

        Ece Erken

        6

        Ece Erken

        7

        Defne Samyeli

        8

        Defne Samyeli

        9

        Saadet Işıl Aksoy

        10

        Saadet Işıl Aksoy

        11

        Burcu Özberk

        12

        Burcu Özberk

        13

        Melis Sezen

        14

        Melis Sezen

        15

        Bade İşçil

        16

        Bade İşçil

        17

        Arzum Onan

        18

        Arzum Onan

        19

        Şevval Şahin

        20

        Şevval Şahin

        21

        Demet Özdemir

        22

        Demet Özdemir

        23

        Pelin Akil

        24

        Pelin Akil

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