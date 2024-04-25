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        Haberler Magazin Ünlülerden 'tbt' (Perşembe gününden bir kesit) paylaşımları - Magazin haberleri

        Ünlülerden 'tbt' paylaşımları

        Gösteri dünyasının ünlü isimleri yıllar önce çekilmiş veya hayatlarının en unutulmaz anlarını 'tbt' (Perşembe gününden bir kesit) notuyla takipçileriyle paylaştı

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        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:02
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        1

        TÜRKAN ŞORAY

        'Bodrum Hakimi' filminden #tbt.

        2

        DENİZ PULAŞ

        Bir ünlü kolay yetişmiyor. Beyaz sabunla anneciğimin yer sildirdiği yıllar.

        3

        EROL EVGİN

        Yolculuklarda antik kentleri mutlaka gezerim. Elimdeki kitabın kapağı da okunmuyor. Neresi acaba? Tahmin eden var mı? #tbt.

        4

        ERHAN YAZICIOĞLU

        Dört yıl öncesi 'Vişne Bahçesi'.

        #Türkan Şoray
        #deniz pulaş
        #Erhan Yazıcıoğlu
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