Ünlülerden 'tbt' paylaşımları
Gösteri dünyasının ünlü isimleri yıllar önce çekilmiş veya hayatlarının en unutulmaz anlarını 'tbt' (Perşembe gününden bir kesit) notuyla takipçileriyle paylaştı
Giriş: 25.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:02
1
TÜRKAN ŞORAY
'Bodrum Hakimi' filminden #tbt.
2
DENİZ PULAŞ
Bir ünlü kolay yetişmiyor. Beyaz sabunla anneciğimin yer sildirdiği yıllar.
3
EROL EVGİN
Yolculuklarda antik kentleri mutlaka gezerim. Elimdeki kitabın kapağı da okunmuyor. Neresi acaba? Tahmin eden var mı? #tbt.