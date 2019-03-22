Ünlüleri buluşturan parti

Asmalımescit’te bulunan bir mekan, önceki gece açılışının 4. yılını kutladı. Geceye katılanlar arasında Eda Taşpınar, Kerimcan Kamal, Cem Davran, Ayşe Boyner ve sevgilisi Cem Telvi de vardı