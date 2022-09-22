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Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

Üzerinden ne kadar zaman geçtiği fark etmeksizin, ünlülerin bu tarihi gafları hâlâ bile güldürmeyi başarıyor.

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  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Tüneli kaçmak için mi kazdınız?" - Reha Muhtar

     
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Uzaylı bir bayanla seviştikten sonra uzaylılar spermlerimi çaldı." - Erol Büyükburç
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Allahı size emanet ediyorum!" - Tansu Çiller
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

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  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Genelevleri kapatalım da millet bizi mi s...n?" - Süleyman Demirel
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    'Dersimliyim' diyen yarışmacıyı kendi takımına almak için "Herkes Karadenizlilere olan hayranlığımı bilir. Bir Karadenizli yarışmacı ile çalışmayı çok isterim" - Ebru Gündeş
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Eminem dünyaca ünlü bir grup biliyorsunuz değil mi arkadaşlar?" - Beyazıt Öztürk
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

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  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Bugün 10 Kasım Atatürk´ün 64. ölüm yıl dönümünü şölenlerle kutluyoruz." -  Elif Güvendik
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    Büyük bir azimle koltuğa oturan bebek videosu üzerine: "P.ç kurusu nasıl da oturdu değil mi?" - Mehmet Ali Birand
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Mozart dinlemiyorum ama Türkiye'ye gelirse konserine mutlaka giderim." - Emrah
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor." - İzzet Yıldızhan

     
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Yetmiş milyar ve telif haklarımı ödeyen sanatçıya şarkı veririm ama böyle enayi nerede?" -  Rafet El Roman

     
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Yiğidi öldürmek lazım, hakkını yememek lazım" - Mustafa Sarıgül
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Son derece ayrılma kararı aldık" - Ebru Gündeş
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Atatürk olmasaydı adım İbrahim Tatlıses değil, Abraham Sweetvoice olacaktı." - İbrahim Tatlıses
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Topu topu 7 nota var kaç ayrı beste yapılabilir ki?" - Serdar Ortaç
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Ben deniz ürünlerini severim. Mesela balık, tavuk yerim." - Gizem Özdilli
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Ben meme kanserine şahsen karşıyım" - Sinem Güven
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Bu tokat olayından sonra hayata bakış açım değişti, artık her şeye daha pozitif bakıyorum..." (Sevda Demirel'in canlı yayında tokadını yedikten sonra) - Hande Ataizi
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Evet şimdi de huzurlarınıza İstanbul’un en eski anıtlarından birini, Ajda Pekkan’ı çağırıyorum.” - Halit Kıvanç
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Amerika'da bir filmde oynasam oscar alırım. Ben almazsam o bana gelir." - Necati Şaşmaz
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Mübarek kurban şeker bayramınız kutlu olsun" - Tansu Çiller
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Alevi olmak için cemeviyle görüşüceğim" - Hilal Cebeci
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Birçok arkadaşımın içime girmesine izin verdim ve ben öyle her arkadaşımı içime alan biri değilimdir!" - Deniz Akkaya
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    “Büyük yılbaşı ikramiyesi 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından" - Tuğba Özay
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Ben böceklerden çok korkuyorum. Onların boynuzları beni çok etkiliyor." - Yeliz Yeşilmen
  • Ünlülerin unutulmaz gafları: Her biri sizi çok güldürecek

    "Sade sadelikten gelir. O yüzden sadeyi tercih ettim!" - Ebru Gündeş

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