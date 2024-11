Unutulmaz klasiklerden modern kahkahalara: Gülmeye hazır mısınız? Mutlaka izlemeniz gereken 10 sitcom!

SOKAK DÜZENİNİ YIKAN BİR DİZİ: "IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA"

Bir bar ortamında geçen ve her bölümde birbirinden tuhaf olaylara sahne olan “It’s Always Sunny in Philadelphia”, sıradışı karakterleri ve sıra dışı mizah anlayışıyla dikkat çekiyor. İzleyiciyi bazen rahatsız edecek kadar dürüst olan dizi, kara mizah sevenler için birebir.