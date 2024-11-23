Unutulmaz klasiklerden modern kahkahalara: Gülmeye hazır mısınız? Mutlaka izlemeniz gereken 10 sitcom!

Hafta sonu evde vakit geçirmeyi planlayanlar ve kahkaha dolu anlar arayanlar için en iyi seçenek: sitcom maratonu! Klasikleşmiş dizilerden günümüzün popüler yapımlarına kadar, her zevke uygun bir öneri bu listede sizi bekliyor. Mizah dolu karakterler, unutulmaz sahneler ve komedi anlayışınızı tazeleyecek hikayelerle dolu en iyi sitcomları keşfetmek için hazır olun. İşte izlerken gülmeye doyamayacağınız, hafta sonunuza renk katacak en popüler sitcomlar!