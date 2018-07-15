Ordu'nun Ünye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 5 saat süren sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle ilçenin Akkuş-Niksar yolu sel sularına teslim oldu. İlçede devam eden yağışlar nedeniyle birçok vatandaş dükkanlarına akın ederek sel suları için tedbir almaya çalıştı. Birçok vatandaş dükkanlarına gelen yağmur sularını boşaltmaya çalışırken bazıları ise tedbir amaçlı dükkanlarını açarak selin bitmesini bekledi.
TABAKHANE DERESİ TAŞMAK ÜZERE
İlçenin Tabakhane Deresi'nin yağan yağmurun ardından debisi yükseldi. Derenin taşma riski nedeniyle belediye anons yaparak çevredeki vatandaşı uyardı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaşanan sel olayının ardından ilçede esnafları gezmeye başladı. Başkkan Çamyar, "Olayın takipçisiyiz. Ekiplerimiz sabaha kadar teyakkuzda. İnşallah kazasız belasız bu geceyi atlatacağız. Hiçbir vatandaşımızın canına ya da malına zarar gelmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.
ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI
İlçenin bazı mahallelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı araçlar sular altında kaldı. Yağış nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı araçlar zarar gördü. Araç sahipleri araçlarını olduğu yerde bırakarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağışların devam ettiği ilçede ise iş yerlerine su basmaması vatandaşlar ve belediye çalışmalarına devam ediyor.
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