Ünye nerede? Ünye hangi şehirde, ilde, bölgede?

Karadeniz’in büyüleyici doğası denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Ünye, kültürel zenginliğiyle gözleri üzerinde toplar. Doğal liman, sahil şeridi ve tarihi kaleleriyle dikkat çeker. Geleneksel Karadeniz mimarisiyle göze çarpan Ünye, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Peki Ünye hangi ilde? Ünye nerede?

ÜNYE NEREDE?

Ünye nerede yer alıyor? Ülkenin kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında konumlanan Ünye, coğrafi olarak ilin batı bölümünde yer alır. Denizle çevrili geniş sahil hattı ile birlikte birçok turisti kendine çeker. Denizle çevrili geniş sahil hattı sayesinde deniz turizmi açısından oldukça gelişmiştir.

ÜNYE HANGİ ŞEHİRDE?

Ünye hangi şehirde? Ordu iline bağlıdır. Şehrin en büyük ve gelişmiş ilçeleri arasına girmiştir. Şehir merkezine yaklaşık 75 km uzaklıkta konumlanır. Sanayi ve liman faaliyetleri ile Ordu ekonomisine katkıda bulunan bir yeri vardır.

ÜNYE HANGİ İLDE?

Ünye hangi ilde bulunuyor? Ordu ilinin batı kesiminde yer alan Ünye, Samsun sınırına yakın konumlanır. Samsun’a ve Ordu merkezine kolay ulaşım sağlayan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle ilçeye gelen birçok ziyaretçi vardır.