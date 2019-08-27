Urartu Müzesi yedi yılın ardından açıldı

Meral Yıldız'ın haberine göre 2012 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın temelini attığı ‘Urartu Müzesi'nin açılışı bakanlık yetkilileri ve Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleşti.

2013 yılında hizmete açılması beklenen müze uzun süren çalışma ve teşhir-tanzim sonrası tam kapasite olarak açıldı. Van'da, 2011'deki depremlerde hasar gören müzenin yerine Van Kalesi'nin güneyinde yapılan "Urartu Müzesi", kenti ziyaret eden turistlere başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete ait yaklaşık 100 bin eseri görme imkânı sunacak.

İpekyolu ilçesinde, 13 bin metrekaresi kapalı 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Urartu Müzesi, Kalkınma Bakanlığı tarafından "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında müzede yapılan inşaat çalışmalarının ardından eserlerin yerleştirilmesi tamamlandı.

Uzman ekiplerce, depremde hasar gören müzeden taşınan tarihi eserler, ekiplerin büyük titizlikle yürüttüğü çalışmalarla yeni yerlerine yerleştirildi. Başta Urartular olmak üzere, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait yaklaşık 100 bin eserin sergilendiği müzenin, kenti turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

BİLMEZ: ŞEHRİMİZ URARTU UYARLIĞINA DA BAŞKENTLİK YAPMIŞTIR

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kadim kent olan Van'ın İpekyolu üzerinde bulunması sebebiyle de önemli bir yerleşim merkezi olduğunu ve tarih boyunca birçok medeniyete de ev sahipliği yaptığını vurguladı. Bilmez, "Bunun en önemli kanıtı da ilimizde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerdir. İlimiz aynı zamanda Urartu uyarlığına da başkentlik yapmıştır. Her bir köşesinde Urartu medeniyetine ait izler bulmak mümkündür" dedi.

20 MİLYONLUK YATIRIM

Van Kalesi, Toprakkale, Çavuştepe, Aşağı ve Yukarı Anzaf Kaleleri, Ayanıs ve Körzüt Kalelerinin tarihi eserlere verilecek en iyi örneklerden olduğunu ifade eden Bilmez, "Bugün burada Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen Urartu Müzesi Projesi'nin açılışını gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere Türkiye'nin en büyük müzelerinden birisi olacak Urartu Müzesi, Van Kalesi lokasyonunda 54 dönüm alan üzerinde, 13 bin metre kare kapalı alan olarak inşa edilmiştir. Müze proje kapsamında üstyapı, altyapı ve çevre düzenlemesi ile 20,9 milyon TL ye mal olmuştur" şeklinde konuştu.

TEŞHİR-TANZİM AĞUSTOS AYINDA TAMAMLADI

Van Müze Müdürlüğü'nün 2017 yılı aralık ayında yeni hizmet binasına taşındığını anımsatan Bilmez, "2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağladığı 10 milyon TL finansman desteği ile başlatılan teşhir-tanzim işi, 2019 ağustos ayında tamamlanmıştır. Bugün de inşallah müzemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Açılışını gerçekleştirecek olduğumuz müzemizin eser sergileme kapasitesi 100 bin, ziyaretçi kapasitesi yıllık 1,5 milyon kişidir. Yeni müze binamız 23 sergi holünden oluşmaktadır ve yaklaşık olarak 2.524 adet eser müzemizde sergilenecektir. Yeni müze binamızdaki eserler çoğunlukla canlandırmaya yönelik olacaktır" diye konuştu.

BİNLERCE YILLIK UYGARLIKLARIN MİRASI SERGİLENECEK

Çocukların eğitimi için arkeopark alanlarının yapılmasının planlandığını belirten Bilmez, "Bu sayede çocuklarımız tarihi eser nedir, nasıl ortaya çıkar, nasıl restorasyonu yapılır ve müzelere nasıl kazandırılıp sergilenir bunlar hakkında bilgi edinmiş olacaklar. Urartuları daha yakından ve tüm yönleri ile tanınmasına olanak sağlayan Van Müzesi, bu görkemli medeniyet başta olmak üzere kadim şehir Van'ımızın binlerce yıllık tarihinde yer eden tüm uygarlıkların mirasını görmeyi mümkün kılıyor. Ben müzemizin açılışında katkı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza, il müdürlüğümüze, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'mıza teşekkür ediyor emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Tarihinde Urartu medeniyetine başkentlik yapan Van ilinin önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da, Van'ın geçmişten bu yana önemini kaybetmediğini, bu önemini ileriki zamanlarda daha iyi yerlere taşıyacağını umduğunu dile getirdi.

ALPASLAN: VAN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BÖLGEDİR

Geçtiğimiz günlerde Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a rahmet dileyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van bölgesinin özel bir bölge olduğunu söyledi.

Van'ın turizm açısından kritik ve stratejik bir önemi olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Bakanlık olarak ülke turizmin gelişmesi açısından özel politikalar ve stratejiler geliştiriyoruz. Van çevresindeki illerle beraber ülke ekonomisinin kalkınmasında ve turizm açısından önemli bir bölgedir. Bunu daha ileriye nasıl taşırız bunun çalışmalarını ve araştırmalarını yapıyoruz. Bölgemizde çok tanınan ama tüm dünyada daha iyi bilinmesi açısından da özel bir tanıtım stratejisi uygulanması gereken ilimizdir.

"MÜZELER SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Van bölgesinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı üzerinden özel bir tanıtım programına dahil olacak bir bölge olması için çalışmalar yaptıklarını açıklayan Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzeler bir ülkenin kültür tarihi açısından son derece önemlidir. Bu bölgede insanlık tarihinin başlangıcından itibaren çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıktan arta kalan eserleri tüm insanlığın ilgisine ve bilgisine sunulması açısından müzeler son derece önemlidir."

YENİÇERİ: BU TARZ ESERLER ÖNEMLİ RENK TAŞLARIDIR

Van'ın tarihi kültürel zengin kaynaklarıyla önemli bir turizm merkezi olduğuna işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de, "Bölgemizin öne çıkan alanlarını, konularını, sektörlerini bakanlıklarımızla işbirliği halinde işliyoruz. Böylece bunları bölge ekonomisine katkı verir hale getirmeye çalışıyoruz. Turizmin çeşitlendirilmesi, bölge ekonomisine ve istihdama katkısının artırılması anlamında bu tarz eserler önemli renk taşlarıdır."

Yapılan konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile katılımcılar tarafından kesildi. Açılış programı müzenin gezilmesinin ardından son buldu.