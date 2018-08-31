Urawa - Cerezo Osaka maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig maçında Urawa ile Cerezo Osaka, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Urawa 32 puanla 9. sırada, Cerezo Osaka 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Urawa, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cerezo Osaka son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 309 kodlu maçı oynayanlar; Urawa galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Cerezo Osaka galibiyet oranı 3.10. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Urawa önceki hafta Cerezo Osaka mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Cerezo Osaka ise Urawa maçında 2-2 berabere kaldı.

Urawa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Urawa, kendi sahasında 13 gol attı, 6 gol yedi.

Cerezo Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Cerezo Osaka, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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