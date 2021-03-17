"İLİŞKİMLE İLGİLİ ÇOK ŞEY YAZILDI"



Kısa bir süre sonra gönderisini kaldıran Melis İşiten, ardından şu ifadeleri kullanmıştı:



Evliyken ve boşandıktan sonra ilişkimle ilgili çok şey yazıldı, çizildi. O zamanlar kirlenmemesi adına çok bir şey söylemedim. Şimdi ben ne desem çoktan bitmiş bir hikayeye adıyorsunuz. Oysa ben yeni sayfam kirlenmesin diye bu sefer sizden saklıyorum hikayemi.



