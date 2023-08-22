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        Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu'ndan sokak müzisyeniyle düet! Tarkan paylaştı - Magazin haberleri

        Uraz Kaygılaroğlu'ndan sokak müzisyeniyle düet

        Uraz Kaygılaroğlu, Beyoğlu Odakule'de bir sokak müzisyeniyle Tarkan'ın 1992'de seslendirdiği 'Vazgeçemem' şarkısıyla düet yaptı. Tarkan da Kaygılaroğlu'nun yayınladığı videoya kayıtsız kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 14:50 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:50
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        Sokak müzisyeniyle düet
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        Uraz Kaygılaroğlu, Beyoğlu Odakule'de yürürken sokak müzisyenliği yapan Uğur Kaya ile düet yaptı. Kaygılaroğlu ve Kaya, Tarkan'ın 1992'de seslendirdiği ‘Vazgeçemem’ adlı şarkıyı söyledi.

        Uraz Kaygılaroğlu, o anları sosyal medya hesabından "Odakule konserleri" notuyla yayımladı. İkilinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

        TARKAN DA YAYIMLADI

        Uraz Kaygılaroğlu'nun gönderisine kayıtsız kalmayan Tarkan da videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Uraz Kaygılaroğlu
        #sokak müzisyeni
        #Taksim Odakule
        #tarkan
        #Vazgeçemem
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