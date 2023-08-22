Uraz Kaygılaroğlu'ndan sokak müzisyeniyle düet
Uraz Kaygılaroğlu, Beyoğlu Odakule'de bir sokak müzisyeniyle Tarkan'ın 1992'de seslendirdiği 'Vazgeçemem' şarkısıyla düet yaptı. Tarkan da Kaygılaroğlu'nun yayınladığı videoya kayıtsız kalmadı
Uraz Kaygılaroğlu, Beyoğlu Odakule'de yürürken sokak müzisyenliği yapan Uğur Kaya ile düet yaptı. Kaygılaroğlu ve Kaya, Tarkan'ın 1992'de seslendirdiği ‘Vazgeçemem’ adlı şarkıyı söyledi.
Uraz Kaygılaroğlu, o anları sosyal medya hesabından "Odakule konserleri" notuyla yayımladı. İkilinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
TARKAN DA YAYIMLADI
Uraz Kaygılaroğlu'nun gönderisine kayıtsız kalmayan Tarkan da videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.