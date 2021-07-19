Ürdün'de görülen aşırı sıcaklar, yaz mahsullerini olumsuz etkiledi

AA

Ülkede yaz sıcaklarının aşırı artması ve yağış yüzdesinin azalmasıyla hava koşullarında yaşanan değişim, tarım ürünlerini ciddi bir şekilde etkiledi.

Daha önce benzeri görülmemiş sıcaklıkların yaşandığı ülkede, termometreler kimi zaman 50 dereceyi buldu.

Yağışların ve su rezervlerinin azalmasının ardından Ürdün, İsrail'den 50 milyon metre küp daha su satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Ürdün'ün kuzeyindeki kırsal bölgelerde yetişen kabak, balkabağı, börülce ve bamya bu yüksek sıcaklıklardan en fazla etkilenen ürünler oldu.

- "Sıcak hava toprağın nemini kuruttu; sezonun süresi kısaldı"

Kuzeydeki İrbid ilindeki çiftçilerle bir araya gelen AA muhabiri aşırı sıcakların tarım ürünlerine etkilerini yerinde izledi.

Bu yıl yağışların az olduğunu belirten çiftçi Ekrem Taha (56), "Hava sıcaklarının da yüksek olması nedeniyle, mahsullerin nemini korumaya yardımcı olan çiy damlalarını göremedik. Bu nedenle de sezon normal zamanından aylar önce sona ermiş oldu." dedi.

Eliyle gösterdiği kavun ve salatalık gibi mahsullerin, normalde eylül ayına kadar devam ettiğini ancak bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle temmuz ayında kuruduğunu belirten Taha, "Biz çiftçiler, bu ürünleri satarak kazandığımız parayla geçimimizi sağlıyoruz. Ancak sıcak hava toprağın nemini kuruttu ve sezonun süresi kısaldı." ifadesini kullandı.

Ürdün'de ikamet eden Suriyeli çiftçi Racih el-Ahmed de "Yaz sezonunda kazandıklarımızla yılı geçiriyoruz. Ancak bu sezon, ekonomik sıkıntılar ve aşırı sıcaklar nedeniyle kötü geçti." diye konuştu.

Önceki yıllarda ekim ayına kadar mahsul alabildiklerini ancak bu yıl temmuz ayı başında bu işlemin bittiğini kaydeden Ahmed, sadece bir ay hasat yapabildiklerini söyledi.

- Mahsullerin az olması nedeniyle fiyatlar arttı

Manavı bulunan İbrahim ez-Zahir ise "Bu mahsullerden her yıl yaklaşık 500 kilo satış yapardım. Bu yıl maalesef sadece 50 kilo satabildim." dedi.

Zahir, mahsullerin az olması nedeniyle geçen seneye göre fiyatları da artırmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Tarım Bakanlığı Sözcüsü Lawrence el-Mecali de, son yirmi yılda iklimde yaşanan değişikliklerin Ürdün'ü önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Bu nedenle, özellikle nohut, kabak, kavun, karpuz, bamya ve soğan olmak üzere yaz mahsullerinin yetiştirildiği tarım arazilerinin verim oranının düştüğünü kaydeden Mecali, bu duruma karşı bakanlığın önceki yıllarda çiftçiye yardımcı olduğunu; tarım topraklarının yağmur suyunu ve nemi tutma kabiliyetini artırma hedefiyle toprak koruma önlemleri alabilmeleri için hibe ödemesi yaptığını anlattı.