Ürdün'de Prens Ali'den başbakanın parlamento tarafından seçilmesine destek

AA

Lübnanlı gazeteci Ricardo Karam, Prens Ali ile YouTube üzerinden bir röportaj gerçekleştirdi.

Prens Ali, gazeteci Karam'ın "Ürdün'de kraliyet rejimi gelişti mi?" sorusuna, "Elbette gelişti. Ben sadece bir şeyden yanayım, o da başbakanın parlamento tarafından seçilmesi." cevabını verdi.

Ürdün Anayasası'nın 35. maddesine göre, ülkede başbakan ile bakanları atama ve görevden alma yetkisi Kral'da bulunuyor.

Kral 2. Abdullah, göreve başladığı 7 Şubat 1999'dan bu yana 12 başbakanı 18 kez hükümeti kurmakla görevlendirdi.

,Laith Al-jnaidi