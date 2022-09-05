Üretici fiyatlarında yüzde 143.75'lik artış 0:00 / 0:00

TÜİK ağustos ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi gelişmelerini açıkladı. Buna göre ağustosta üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 143.75 yükseldi. Aylık yükseliş ise yüzde 2.41 oldu.

Üretici fiyatlarındaki yıllık artış temmuzda yüzde 144.61 olmuştu.

Ağustos ayında alt sektörlere bakıldığında madencilik ve taşocakçılığında yüzde 153.28, imalatta yüzde 125.43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348.39 ve su temininde yüzde 90.01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99.54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124.14, enerjide yüzde 303.48 ve sermaye malında yüzde 96.53 artış oldu.