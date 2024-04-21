Uşakspor - Menemen Futbol Kulübü: 0-4

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Uşakspor'u deplasmanda 4-0 yenerek hedefine ulaştı. Maça hızlı başlayan Menemen FK, 11'inci dakikada Mehmet Al ve 12'nci dakikada Kemal'le bulduğu gollerle skoru bir anda 2-0 yaptı. Maçın ilk devresini 2-0 galip bitiren sarı-lacivertlilerde Kemal bu kez 74'üncü dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 0-3. Dakikalar 79'u gösterdiğinde Mazlum, Menemen FK'nın 4'üncü golünü kaydetti: 0-4. Karşılaşmayı rahat kazanan Menemen FK, rakibi Isparta 32 Spor'un puan kaybetmesiyle bitime 2 maç kala Play-Off oynamayı garantiledi.

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