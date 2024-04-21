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        Uşakspor - Menemen Futbol Kulübü: 0-4

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Uşakspor'u deplasmanda 4-0 yenerek hedefine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:04
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        Uşakspor - Menemen Futbol Kulübü: 0-4
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Uşakspor'u deplasmanda 4-0 yenerek hedefine ulaştı. Maça hızlı başlayan Menemen FK, 11'inci dakikada Mehmet Al ve 12'nci dakikada Kemal'le bulduğu gollerle skoru bir anda 2-0 yaptı. Maçın ilk devresini 2-0 galip bitiren sarı-lacivertlilerde Kemal bu kez 74'üncü dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 0-3. Dakikalar 79'u gösterdiğinde Mazlum, Menemen FK'nın 4'üncü golünü kaydetti: 0-4. Karşılaşmayı rahat kazanan Menemen FK, rakibi Isparta 32 Spor'un puan kaybetmesiyle bitime 2 maç kala Play-Off oynamayı garantiledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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