Uşak'ta trafik kazasında karı koca yaralandı
Uşak'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.
Fatih Mahallesi İskender Caddesi'nde G.B. (52) yönetimindeki 64 LS 469 plakalı hafif ticari araç, Birinci Aslan Sokak kesişiminde E.E. kontrolündeki 64 AAC 783 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile eşi D.B. (46) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.