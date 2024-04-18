Uşak'ta 24 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Adresteki aramada, 9 bin 600'ü tütünle doldurulmuş 24 bin 200 bandrolsüz makaron ile 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evde makaron bulunduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Uşak'ta bir eve düzenlenen operasyonda 24 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

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