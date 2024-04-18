Uşak'ta bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde bacağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bacağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.E. (22) Corum köyünde tarlada çapa yaptığı sırada bacağını makineye kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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