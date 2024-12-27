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        Uşakspor'da ilk imza Ercan'dan

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderliğe kadar yükseldiği sezonun ilk yarısını son 4 haftada galibiyete hasret kalınca Play-Off hattının dışında tamamlayan Uşakspor transfere yöneldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:15
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        Uşakspor'da ilk imza Ercan'dan
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderliğe kadar yükseldiği sezonun ilk yarısını son 4 haftada galibiyete hasret kalınca Play-Off hattının dışında tamamlayan Uşakspor transfere yöneldi. Kırmızı-siyahlı kulüp 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi'yle 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kayserispor altyapısında yetişip profesyonel olan Ercan Çiftçi, Sivas Belediyespor, Muğlaspor ve Kayseri Emar Grup FK, Ayvalıkgücü Belediyespor gibi takımların formalarını giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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