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        Bakan Bayraktar: Kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da günlük 75 bin varil petrol üretiyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:43 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:45
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        Bakan Bayraktar: Kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var
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        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da günlük 75 bin varil petrol üretiyoruz. Kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bu durumdan rahatsız olanlar var. Bunları, memleketimizin refahının artması, ekonomimizin büyümesi ve vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmet sunmak için yapıyoruz" dedi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi program için Uşak'a geldi. İlk olarak Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar daha sonra Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Uşak Olağan İl Kongresine katıldı. Kongreye Bakan Bayraktar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ve çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Bolu'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük mücadeleler verdiğini, ülkeyi hak ettiği noktaya getirmek için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.

        'DESTEKLERE DEVAM EDECEĞİZ'

        Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz" dedi.

        'TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK'

        Bakan Bayraktar Gabar Dağı'nı terörden arındırarak petrol üretimine başladıklarını ifade ederek, "Arama sahalarına şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Gabar'da günlük 75 bin varil petrol üretiyoruz. Kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Bunları, memleketimizin refahının artması, ekonomimizin büyümesi ve vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmet sunmak için yapıyoruz. Sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Enerjide hedeflediğimiz noktaya inşallah geleceğiz, buna kalben inanıyorum. Bu doğrultuda gece-gündüz çalışıyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak. Türkiye'de artık enflasyon, döviz bunların hiçbiri sorun olmayacak" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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