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        Uşak'ta üreticiye 150 ton buğday tohumu dağıtıldı

        Uşak'ta çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 150 ton buğday tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:44 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:51
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        Uşak'ta üreticiye 150 ton buğday tohumu dağıtıldı
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        Uşak'ta çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 150 ton buğday tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce buğday tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, tarım ve hayvancılığa gerekli desteklerin verilmesi için ilgili tüm kurumların büyük çaba harcadığını dile getirdi.

        Ergün, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel ve hayvansal üretimle, kırsal kalkınmayı destekleme anlamında kente 264 milyon lira destekleme verdiğini, 2023 yılının ilk 6 ayında ise bu rakamın 194 milyon lira olduğunu, yıl sonunda da bu rakamın yaklaşık 400 milyon liraya ulaşmasını beklediklerini söyledi.

        Proje kapsamında 750 çiftçiye tohum desteği verildiğini aktaran Ergün, "Biz üreten çiftçimizin, üreten köylümüzün hep yanında olacağız. Devletimiz, yerel yönetimimiz hep birlikte bu birlikteliği sürdüreceğiz. Uşak'ta daha fazla üretime katkı sağlayabilmek için hep birlikte çaba harcayacağız. Ben bu tohumların bereket getirmesini diliyorum. İnşallah 2024 yılında da rekolte anlamında 2023 yılını geçerek daha fazla rekolte elde ederiz. İnşallah çok verimli bir yıl geçiririz." dedi.

        Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olmak için gayret gösterdiklerini kaydeden İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir de İl Özel İdaresi olarak köylünün birçok projesine de öncülük yapmak için mücadele ettiklerini belirtti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ise yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda ekilecek 150 ton buğday tohumu üreticilerle buluşturduklarını ifade ederek, "İnşallah bu tohumlar hasat sonunda 2 bin 500 ton buğday olarak bize geri dönecek." dedi.

        Programa Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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