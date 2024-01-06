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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 06.01.2024 - 23:01
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.C. (46) yönetimindeki 64 EC 025 plakalı otomobil, Kurşunluk Mahallesi Millet Caddesi Mavişehir Sitesi civarında B.Ü. (45) yönetimindeki 07 KDT 02 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan iki sürücü ile 64 EC 025 plakalı otomobildeki E.E.C. (45) ve M.C. (13) ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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