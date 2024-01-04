Uşak'ta "Filistin Davamız ve Kudüs" konulu panel gerçekleştirildi

Uşak Üniversitesinde "Filistin Davamız ve Kudüs" konulu panel düzenlendi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, üniversitenin Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Gazze'de bir katliamın yaşandığını ve masum sivillerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünya devletlerinin çoğunun katliama sessiz kaldığını aktaran Güneş, "Bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlü olursa imkanları ne kadar çok olursa etki alanı o kadar fazla olacaktır. Bu bölgedeki devletlere mihmandarlık ve önderlik yapacaktır. Aynı zamanda onların hamisi ve himayesini sağlayacaktır." dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da Filistin'de ibadethanelerin, camilerin, üniversitelerin, hastanelerin, okulların bombalandığını, bebeklerin, çocukların ve kadınların hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudüs'ün Müslümanlar için önemine dikkati çeken Savaş, "Kudüs bizim ilk kıblemiz, Kudüs bizim inancımız, Kudüs bizim miracımız. Kudüs için her şeyi veririz. Gençlerden şunu istirham ediyorum; Kudüs'ü iyi bilelim, Filistin'i iyi bilelim. İsrail'in nasıl işgalci bir devlet olduğunu, gelip Filistinlilerin topraklarını nasıl işgal ettiklerini iyi inceleyelim. Tarihten de ders çıkartarak daha sonraki dönemler içerisinde kendimize yön çizerken bunlardan istifade edelim." dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Filistin topraklarının işgali sürecini, katılımcılara anlattı.