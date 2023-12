Uşak Valisi Ergün, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti:

Uşak Valisi Turan Ergün, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan personeli ve hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Ergün, herkesin yeni yılını kutladı.

Ergün, daha sonra Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasına giderek, buradaki denetimlere katıldı. Sürücülerin yeni yılını kutlayan Ergün, trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, 2023 yılının, tatlı, acı hatıralarıyla tamamlandığını söyledi.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Ergün, "Tedbirler için hafta içi toplantılar yaptık. Gerekli talimatları verdik. Gerekli planlamalarımızı ve dağılımlarımızı yaptık. Hem jandarma hem polis bölgesinde gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Bu kapsamda polis, 142 ekip, 503 personel, jandarma, 48 ekip, 157 personelle halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için sahada. Toplamda 190 ekip ve 660 personel görevde." dedi.

Herkesin yeni yılını kutlayan Ergün, "2023 yılında büyük bir deprem yaşadık. İnşallah 2024 yılı bu tür afetlerin yaşanmadığı, yeni Türkiye Yüzyılı vizyonunun da başladığı bir yıl olarak, başta bütün hemşehrilerimize, bütün milletimize, bütün dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getiren, dünyanın değişik noktalarında zulme uğrayan insanlar üzerindeki zulümlerin, soykırımların bittiği bir yıl olsun diye temenni ediyorum." diye konuştu.

Vali Ergün, buradaki ziyaretinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan personelle bir araya geldi.

Burada da açıklamalarda bulunan Ergün, şöyle konuştu:

"Uşak'ta 2023 yılında 442 bin 527 çağrı gelmiş. Bu çağrıların 164 bin 130'u vakaya dönüşmüş, 278 bin 397'si vakaya dönüşmemiş. Bu şu demek oluyor, 2023'teki toplam gelen çağrının yüzde 37'si asıllı, yüzde 63'ü asılsız ya da vakaya dönüşmeyen çağrı olarak gerçekleşmiş. Biz bu konuda hem 112'yi tanıtmak hem de vatandaşımızı gereksiz durumlarda 112'yi bilgilendirmenin gerçekten gerekli acil vakalara ulaşılması etkilediğini anlatan birçok eğitim programları düzenliyoruz. 112'yi her gereksiz arama belki gerekli olan bir aramayı engelliyor ya da geciktiriyor. Belki bir can kurtarmaya, belki bir trafik kazasına, belki bir yangına bir an önce ulaşmayı daha da geciktiriyor. O açıdan vatandaşlarımızın daha da duyarlı olması gerekiyor."

Uşak Belediyesi İtfaiyesi'nde görevi başındaki personeli ziyaret eden Ergün, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde polislerle bir araya geldi.

Ergün, buradan telsiz aracılığıyla görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı. Daha sonra İzmir-Uşak kara yolundaki jandarma denetim noktasına giden Ergün, telsiz aracılığıyla görev başındaki jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

Ergün'e ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu eşlik etti.