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        Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi

        Uşak'ta bir tırda 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:32
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        Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi
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        Uşak'ta bir tırda 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir tırı durdurdu.

        Yapılan aramada, tırın dorsesinde koliler içine konulmuş 1 milyon 500 bin kaçak sigara bulundu.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü M.E.G, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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