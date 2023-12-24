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        Uşak ile Finlandiya'nın Paimio kenti arasında geri dönüşüm alanında işbirliği

        Uşak ile Finladiya'nın Paimio kenti arasında işbirliğini hedefleyen "Sürdürülebilir Gelecek için İş Birliği Ortaklıklar Yoluyla Tekstil Sektörünün Yeşil Dönüşümünü Hızlandırmak" adlı projenin açılış toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 20:26 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:07
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        Uşak ile Finlandiya'nın Paimio kenti arasında geri dönüşüm alanında işbirliği
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        Uşak ile Finladiya'nın Paimio kenti arasında işbirliğini hedefleyen "Sürdürülebilir Gelecek için İş Birliği Ortaklıklar Yoluyla Tekstil Sektörünün Yeşil Dönüşümünü Hızlandırmak" adlı projenin açılış toplantısı yapıldı.

        Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Barbaros Murat Köse, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Vali Turan Ergün, Uşak'ın sanayisini küresel pazarda daha etkin bir konuma getirmek ve uluslararası yeşil değer zincirine entegre etmek için yürütülen tüm çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirmesi-II (Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme) Hibe Programı kapsamında sunmuş olduğumuz 'Sürdürülebilir Gelecek için İş Birliği Ortaklıklar Yoluyla Tekstil Sektörünün Yeşil Dönüşümünü Hızlandırmak' isimli projemiz 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. 12 ay süreyle çeşitli faaliyetlerin hayata geçirileceği, işbirliklerinin yeşil dönüşüme katkı sunacağı projeye Avrupa Birliği'nden 108 bin 780 avro destek sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Projenin temel hedefinin farkındalık oluşturarak deneyim paylaşımı sağlamak olduğunu aktaran Çakın, şunları kaydetti:

        "Yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmak ve her iki katılımcı belediyenin kentindeki yeşil üretim kapasitesini artırmaktır. Proje faaliyetleri kapsamında, Uşak ve Paimio şehirleri arasında karşılaştırmalı tedarik zinciri analizi yapılacak, İzmir ve Uşak illerindeki üretim ve geri dönüşüm tesislerine saha ziyaretleri gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra Uşak'ta bulunan 75 lise öğrencisine günlük pilot eğitimler verilecek, Paimio, Finlandiya'daki tekstil üretim ve geri dönüşüm tesislerine saha ziyaretleri düzenlenecek. Paimio'da sürdürülebilir tekstil, moda ve geri dönüşüm konferansı yapılacak ve Uşak Belediyesi Yerel Yeşil Eylem Planı oluşturulacaktır."

        Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen de projeyle birlikte Uşak ile Paimio arasında döngüsel ekonomi hakkında deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılmasının hedeflediğini dile getirdi.

        Hamalainen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "'Sürdürülebilir Gelecek için İş Birliği Ortaklıklar Yoluyla Tekstil Sektörünün Yeşil Dönüşümünü Hızlandırmak' adlı projenin Uşak ve Paimio şehri arasında yapılmış güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Eşleştirme projeleri aslında ortakların birbirlerinin çalışma stillerinden ders almasına fırsat veriyor. Uşak ve Paimio arasında ileride de çok fazla işbirliğinin gerçekleşeceğine inanıyorum."

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da Uşak'ın geri dönüşümde tecrübeli bir kent olduğunu belirtti.

        Uşak'ın elinde bulunan değeri yurt dışına taşıyarak işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Özcan, "Bu proje aslında Uşak'ı bir toplama merkezi yapmaya endeksli. Çünkü bu projeyle Paimio ile yaptığımız işbirliğini daha ileriye taşımayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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