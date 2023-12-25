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        Uşak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi yakalandı

        Uşak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 01:36 Güncelleme: 25.12.2023 - 01:45
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        Uşak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi yakalandı
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        Uşak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhan Dengiz Bulvarı'nda şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı.

        Yaşanan kovalamacada araç, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akkaya Sokak'ta durduruldu.

        Bu sırada otomobildeki şüphelilerden B.Y. ve N.Y. polis aracının camını yumrukla kırıp zarar verdi. Polis, B.Y. ve N.Y'yi gözaltına aldı.

        Aynı otomobille kaçan diğer kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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