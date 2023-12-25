Uşak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi yakalandı

Uşak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhan Dengiz Bulvarı'nda şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamacada araç, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akkaya Sokak'ta durduruldu.

Bu sırada otomobildeki şüphelilerden B.Y. ve N.Y. polis aracının camını yumrukla kırıp zarar verdi. Polis, B.Y. ve N.Y'yi gözaltına aldı.

Aynı otomobille kaçan diğer kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.