Çağatay Çelik: Buruk gemiyi limana yanaştırdı Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Derbi maç ligde bu sezon en çok faul olan karşılaşma oldu. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın derbi performansını değerlendirdi

Bir isabetli şut, 45 faul ve topun oyunda kalma süresini derleyip toplayınca maça dair bir şeyler karalamak için detaylara inmek gerekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın oyun kurulumu sahayı enlemesine ikiye ayırmak ve her iki kenarda da üç-dörtlü kombinasyonları bularak topu ceza sahasına iç koridorlardan götürme üzerineydi. Normal şartlarda Galatasaray, yalancı bir geri paslaşmayla rakibin üzerine gelmesini bekler, orta sahayı boşaltır ve rakibin boyunu uzatır, rakip savunmayı 4'e 4 ya da 4'e 5 yakalayarak sayısal üstünlük üzerinden üretirdi.

REKLAM Topla oynama oranı artış gösterdiğinde zorlanan sarı-kırmızılıların alışageldik planını İsmail Kartal'ın temkini bozdu. Okan Buruk bunu öngörerek Kerem Demirbay'ı sahaya atıp iki stoperlerin arasına bir +1 ekleyerek topun çıkışını kolaylaştırmak istese de sarı-kırmızılılar hatları kırabilecek kombinasyonları bir türlü bulamadı. Topu öne götürmekte zorlanan, götürdüğünde orada kalabalıklaşabilecek kadar kalamayan Galatasaray cebine Kadıköy gibi zorlu deplasmandan 1 puanı koyarak döndü.

Davinson gibi hem takımın boyunu kısaltan hem de oyun kurulumunda fark yaratan bir oyuncudan yoksun Galatasaray için söylenebilecek şeyler artık tekrara düşüyor. Sarı-kırmızılılar ağustostan bu yana sahaya 11 hazır oyuncu ile çıkmakta zorlanıyor. Bu sayı bazen 8 bazen 9 bazen 7 oluyor. Antrenmanların tamamına katılım göstermeyen Ziyech'in yanı sıra Icardi'nin uzun süre sakat sakat oynaması ve birleşik hareketleri yapabilecek fiziksel yeterlilikte dahi olmaması Galatasaray'ın ön alan üretkenliğini aşağı çekiyor. Bunlara artık ayakları yavaşlayan ve onu Mertens yapan topla doğru zamanda doğru yerde buluşma özelliğine de engel olan 37 yaşındaki Mertens'in katılımıyla Galatasaray, 7.5'tan hallice 8 fit oyuncuyla ne oynayabilirse onu oynadı.

Sezon başından bu yana sol bek ve net bir 8 numara katkısı alamayan Galatasaray'da Okan Buruk gemiyi devre arasına kadar sağlam yanaştırmayı başardı. Gittiği dokuz deplasmanın yedisinde kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den de en azından rakibinin puan olarak gerisine düşmeden döndü. Son yıllarda Türk futbolunun en büyük kanayan yaralarından olan Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'i bir arada götürme problemini nispeten çözen Okan Buruk üzerine düşeni yaptı ve topu yönetime bıraktı. Gözler artık aylardır beklenen sol bek ve 8 numara transferinde.