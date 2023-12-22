Uşak'ta 326 bin 900 makaron ele geçirildi
Uşak'ta 326 bin 900 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Uşak'ta 326 bin 900 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 326 bin 900 bandrolsüz makaron, 187 kilo kıyılmış tütün, 3 sigara paketleme makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
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