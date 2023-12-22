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        Uşak'ta 326 bin 900 makaron ele geçirildi

        Uşak'ta 326 bin 900 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:47 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:47
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        Uşak'ta 326 bin 900 makaron ele geçirildi
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        Uşak'ta 326 bin 900 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 326 bin 900 bandrolsüz makaron, 187 kilo kıyılmış tütün, 3 sigara paketleme makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi. ​​

        Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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