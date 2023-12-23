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        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen kum yüklü tırın sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:32
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        Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen kum yüklü tırın sürücüsü öldü.

        Musa Demir (49) yönetimindeki 01 AHT 271 plakalı kum yüklü tır, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Çiftlik köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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