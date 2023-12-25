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        Uşak'ta kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:31 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:40
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        Uşak'ta kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde, kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti.

        Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyreden İ.D. (31) yönetimindeki 45 ABL 660 plakalı kamyonet, Büyükoturak köyü yakınlarında aynı istikametteki A.Ö. (55) idaresindeki 64 FP 959 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kamyonette sıkışan yolcu Ramazan Yılmaz (24) itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücüler gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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