Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta iftarda konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bölgemizde yakılmak istenen ateşin daha da büyüyerek yayılmaması ve karşılıklı saldırıların bir an önce son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilgili tüm arkadaşlarımız bölgede yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 20:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta iftarda konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bölgemizde yakılmak istenen ateşin daha da büyüyerek yayılmaması ve karşılıklı saldırıların bir an önce son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilgili tüm arkadaşlarımız bölgede yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor." dedi.

        Bakan Işıkhan, kent merkezinde bir düğün salonunda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlediği iftar programına katıldı.

        Burada konuşan Işıkhan, iftar programını organize edenlere teşekkür ederek, aynı sofrada çocuklarla ve gençlerle bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        İftar sofrasında özel misafirlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Işıkhan, "Yetim ve öksüz yavrularımız başta olmak üzere geleceğimiz, umudumuz olarak gördüğümüz çocuklarımıza sahip çıkmak sadece görevimiz değil, aynı zamanda insanlığımızın bir gereğidir. Çocuklarımızın vatana, millete ve ümmete hayırlı birer insan olarak yetişmelerini sağlamak, onları ilimle, irfanla, çalışacak, üretecek bilgi ve becerilerle donatmak devlet ve toplum olarak her birimizin öncelikli vazifesidir. Bizim bu konudaki hassasiyetimiz, gerek devlet kurumlarımız, gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerekse millet olarak, hamdolsun ki en üst noktadadır." dedi.

        Dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını söyleyen Işıkhan, şunları kaydetti:


        "İnancımızdan ve tarihi misyonumuzdan kaynaklanan bu şuur, bugün de hala sosyal devlet anlayışımızın merkezindeki yerini korumaya devam ediyor. Geçmiş dönemlerde sadece anayasada yer alan ancak pratikte kayda değer bir karşılığı olmayan sosyal devlet ilkesi son çeyrek asırda sahada tüm varlığıyla hissedilen, gözle görülen bir gerçek haline dönüştü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı gibi özel politika gerektiren tüm vatandaşlarımızın geleceğini güvence altına alan büyük dönüşümleri, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla gerçekleştirdik. Sadece ülkemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın yardımına değil, 'kimsesizlerin kimsesi biziz' diyerek, dünyanın her bir köşesindeki ihtiyaç sahibinin yardımına koştuk, koşmaya da devam ediyoruz."


        Işıkhan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

        "Bu iyilik ve hayır ikliminin, ateşkesi ihlal eden katil İsrail'in zulmü altında bu yıl yine ramazana buruk bir şekilde giren Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasında mazlum ve mağdur kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Bölgemizde yakılmak istenen ateşin daha da büyüyerek yayılmaması ve karşılıklı saldırıların bir an önce son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilgili tüm arkadaşlarımız bölgede yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Biz Türkiye olarak, sulhun ve sağ duyunun hakim olduğu bir diplomasi ortamının tesisi için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaten ifade ettiği gibi Türkiye, arabulucu rolüyle, coğrafyamızı huzura kavuşturacak her türlü girişimin yanında yer almaya devam edecektir. Bizler de bu anlayışla 86 milyon Türkiye olarak, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen, hala güvenle şu kardeşlik sofralarında bir araya gelebilmemizde büyük emekleri olan büyük ve güçlü Türkiye davamızın lideri, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyoruz."

        Uşak Valisi Serdar Kartal da ramazan ayının huzurunu Uşak'ta yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, tüm İslam alemine ve insanlığa Allah'tan rahmet ve huzur diledi.

        İftar programını organize eden MÜSİAD ve İHH'ye teşekkür eden Kartal, "Sivil toplum örgütlerimiz insanlara umut olmaktadır. Doğu Türkistan'dan Bosna'ya, Afrika'dan dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletlere hizmet ederek, vefalı Türk'ün geldiğini, bir gün daha güçlü geleceğini haykıran, umut veren umut hareketlerdir." ifadelerini kullandı.

        Programda, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, MÜSİAD Uşak Şubesi Başkanı İbrahim Akkaş ve İHH Uşak Şube Başkanı Hasan Fatih Göç de birer konuşma yaptı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan: Türkiye artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir...
        Bakan Işıkhan: Türkiye artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta konuştu:
        Yeşilay'dan Uşak'ta farkındalık yürüyüşü
        Yeşilay'dan Uşak'ta farkındalık yürüyüşü
        Uşak'ta Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Uşak'ta Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
        Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
        İlan sektöründeki tekelleşmeyi bitirecek alternatif site engelleniyor
        İlan sektöründeki tekelleşmeyi bitirecek alternatif site engelleniyor