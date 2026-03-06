Uşak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Yazıtepe köyünde M.I'ya ait kullanılmayan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler evin büyük bölümünü sardı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Banaz Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce söndürülen yangın hasara neden oldu.









