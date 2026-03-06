Canlı
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 02:11 Güncelleme:
        Uşak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yazıtepe köyünde M.I'ya ait kullanılmayan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler evin büyük bölümünü sardı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Banaz Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangın hasara neden oldu.




