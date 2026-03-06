Uşak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 06.03.2026 - 02:11 Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yazıtepe köyünde M.I'ya ait kullanılmayan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evin büyük bölümünü sardı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Banaz Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri