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        Banaz Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Zamanın Dansı" sergisi açıldı

        Banaz Bilim ve Sanat Merkezinde geçmişte günlük hayatta kullanılan tarihi halılar, ev eşyaları, tarım aletleri ve el emeği ürünlerin yer aldığı "Zamanın Dansı" sergi açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:31
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        Banaz Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Zamanın Dansı" sergisi açıldı
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        Banaz Bilim ve Sanat Merkezinde geçmişte günlük hayatta kullanılan tarihi halılar, ev eşyaları, tarım aletleri ve el emeği ürünlerin yer aldığı “Zamanın Dansı” sergi açılışı yapıldı.

        Banaz Cumhuriyet Parkı yanındaki serginin açılışında konuşan Banaz Bilim Sanat Merkezi Müdürü İsa Sarı, sergiye destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu sergi, geçmişin izlerini takip ederek nostaljik bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak ve unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri gün yüzüne çıkaracaktır. Bizler yaş itibarıyla bu sergideki ürünlerin birazını tanıyoruz bizim amacımız bizden sonraki nesillerinde geçmişimizle ilgili bilgi sahibi olmalarıdır." dedi.

        Serginin açılışına Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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