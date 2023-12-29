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        Uşak'ta "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi

        Uşak'ta, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:58
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        Uşak'ta "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi
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        Uşak'ta, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar, eski belediye binası önünde toplandı. Katılımcılar 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtıktan sonra İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılanlar 12 şehidin fotoğrafını taşıdı ve pankart açtı.

        15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, terörü ve teröre destek verenleri lanetlemek için yürüyüşün düzenlendiğini söyledi.

        Tuğrul, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu vatanı biz kanlarımızla vatan ettik. Onların gücü bu vatanı bölmeye, parçalamaya yetmeyecek. Bizler şunun çok ciddi farkındayız. Gazze'de 3 aya yakındır masum yavruların kanlarını döken namussuzlarla, bizim askerlerimizi şehit eden eller aynı eller. Bu elleri Allah'ın izniyle biz kıracağız. Bu millet her türlü belanın hakkından gelmiştir, bunun da hakkından Allah'ın izniyle geleceğiz."

        Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

        Vatanın şehitlerin kanlarıyla kazanıldığını söyleyen Çakın, "Şehitlerimizin kanıyla kazanılmış bu memleketi bir avuç teröriste, terörist sevdalısına, PKK'ya, PKK diyemeyenlere teslim etmeyeceğiz. Bu toprakları bize vatan kılanlara hürmeten, bizler bu topraklardan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Bu topraklardan bizleri çıkartmaya çalışanlara karşı da var gücümüzle kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırız." dedi.

        Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Yusuf Savuran tarafından dua edildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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