Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı

        Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.

        Sarayaltı Mahallesi'ndeki Nuri Şeker Caddesi'nde ilerleyen S.Ş. (50) yönetimindeki 64 AJ 208 plakalı otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada S.Ş. ile otomobilde bulunan eşi H.Ş. (49) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Kalabalık yapıyor diye sokaktaki internet kablolarını kesti!
        Kalabalık yapıyor diye sokaktaki internet kablolarını kesti!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Uşak Valisi Ergün, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti:
        Uşak Valisi Ergün, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti:
        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Uşak'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
        Uşak'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
        Uşak'ta "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi
        Uşak'ta "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi
        Uşak Valisi Ergün, suçla mücadele faaliyetlerini değerlendirdi
        Uşak Valisi Ergün, suçla mücadele faaliyetlerini değerlendirdi
        Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi
        Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi