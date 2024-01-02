Sultangazi'de bir kişi internet erişimini sağlayan kabloları el testeresi ile kesti, sokaktaki bazı ev ve iş yerlerinin interneti kesildi.

DHA'nın haberine göre internetin kesildiği sokakta iş yeri bulunan Hasan Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, kabloların komşusu tarafından kesildiğini gördü. Kabloları kestiği iddia edilen Süleyman K. ise kabloları boşta olduğunu düşünerek kestiğini söyledi.

"KALABALIK YAPIYORLARDI KESTİM"

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Orhangazi Caddesi'nde iş yeri bulunan Hasan Karakuş, internet erişiminde kesinti yaşanması üzerine ilgili firmayı aradı. Firma görevlileri, erişimde bir sorun olmadığını, erişimin sağlandığı kablolar da sorun oluğunu söyledi. Ertesi gün gelen ekipler, kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kısa süre sonra ise, kabloların sokakta oturan komşuları Süleyman K. tarafından el testeresi ile kesildiğini gördü.

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E ticaret işiyle uğraşan Hasan Karakuş, internet erişimi olmadığı için iş yerini bir süre kapatırken, komşusu Süleyman K. ile karşılaştı. Kabloları neden kestiği sorulan Süleyman K., internet kablolarını kesmediğini söyledi.

Süleyman K., "İşe yaramıyor ve kalabalık yapıyor diye kabloları kestim. O kablolar iptal olmuştu. İnternet erişiminde kesinti olması mümkün değil. İnternetle alakası yok. Kabloları topladım duruyor orada. İnternet erişimi var" dedi.