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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da ilginç olay! Kalabalık yapıyor diye sokaktaki internet kablolarını kesti! O görüntüler kameraya yansıdı

        Sultangazi'de testere ile sokaktaki internet kablolarını kesti!

        İstanbul Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlçede bir kişi sokaktaki internet kablolarını kalabalık yaptığı gerekçesiyle testere ile kesti. Bu anlar da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:58
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        Kalabalık yapıyor diye internet kablolarını kesti!
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        Sultangazi'de bir kişi internet erişimini sağlayan kabloları el testeresi ile kesti, sokaktaki bazı ev ve iş yerlerinin interneti kesildi.

        DHA'nın haberine göre internetin kesildiği sokakta iş yeri bulunan Hasan Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, kabloların komşusu tarafından kesildiğini gördü. Kabloları kestiği iddia edilen Süleyman K. ise kabloları boşta olduğunu düşünerek kestiğini söyledi.

        "KALABALIK YAPIYORLARDI KESTİM"

        Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Orhangazi Caddesi'nde iş yeri bulunan Hasan Karakuş, internet erişiminde kesinti yaşanması üzerine ilgili firmayı aradı. Firma görevlileri, erişimde bir sorun olmadığını, erişimin sağlandığı kablolar da sorun oluğunu söyledi. Ertesi gün gelen ekipler, kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine Karakuş, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kısa süre sonra ise, kabloların sokakta oturan komşuları Süleyman K. tarafından el testeresi ile kesildiğini gördü.

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        E ticaret işiyle uğraşan Hasan Karakuş, internet erişimi olmadığı için iş yerini bir süre kapatırken, komşusu Süleyman K. ile karşılaştı. Kabloları neden kestiği sorulan Süleyman K., internet kablolarını kesmediğini söyledi.

        Süleyman K., "İşe yaramıyor ve kalabalık yapıyor diye kabloları kestim. O kablolar iptal olmuştu. İnternet erişiminde kesinti olması mümkün değil. İnternetle alakası yok. Kabloları topladım duruyor orada. İnternet erişimi var" dedi.

        "KOMŞUMUZ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM"

        Hasan Karakuş ise, "Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında internetimiz kesildi. Normal, standart bir arıza zannettik. Yetkilileri aradık. Bize, internetin ulaşmadığı, kabloda problem olduğu söylendi. Ertesi gün bir ekip gönderdiler. Gelen ekip, kabloların kesildiğini söyledi. Bizde kameralardan bakınca bir vatandaşın merdiven yardımıyla testere ile kabloları kestiğini gördük. Kabloları kesen kişi komşumuz. Kendisinden beklemezdik böyle bir şey. Ben görüntüleri izlediğimde ilk kim olduğunu anlayamadım. Ortağım söyleyince, 'yok yapmaz o' dedim. Onun olduğunu görünce şoka girdim. Kabloları kesmiş, kaldırıma bırakmış. İki gündür internetimiz yok. E ticaret işi yapıyoruz. Bizim işimiz internetle olunca kaybımız büyük" diye konuştu.

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