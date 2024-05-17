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        Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

        Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:52
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        Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı
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        Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yoğun dumanın yükseldiği yangının yan binalara sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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