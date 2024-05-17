Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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