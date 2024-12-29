Uşak'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İ.C'nin (56) kullandığı 64 DF 661 plakalı otomobil, Örencik köyüne dönüş yaptığı sırada, aynı istikamete seyreden M.T. (43) yönetimindeki 43 PN 551 plakalı tır ile çarpıştı.

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