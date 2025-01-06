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        Uşak'ta çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Uşak'ta yıkımı sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün ölümüne ilişkin 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:26
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        Uşak'ta çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta yıkımı sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün ölümüne ilişkin 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Yıkım işlemini yapan firmanın yetkilisi F.Y'nin gözaltına alınmasının ardından yıkım sahası sorumlusu E.A. da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A. ve F.Y. adliyeye sevk edildi.

        İl dışında olduğu tespit edilen ve ifadeye çağrılan şantiye sorumlusu Ö.O. da adliyeye geldi.

        E.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, firmanın yetkilisi F.Y. ve şantiye sorumlusu Ö.O. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        - Olay

        Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün 4 katlı belediye iş hanının yıkımı sırasında çökme meydana gelmiş, iş makinesi operatörü Bekir Tut (60) enkaz altında kalmıştı.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, Tut'un cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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