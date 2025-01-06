Uşak'ta çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörünün ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

E.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, firmanın yetkilisi F.Y. ve şantiye sorumlusu Ö.O. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl dışında olduğu tespit edilen ve ifadeye çağrılan şantiye sorumlusu Ö.O. da adliyeye geldi.

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