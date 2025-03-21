Uşak'ta kamyonetle çarpışan otomobildeki baba oğul öldü

Kazada ağır yaralanan otomobildeki Pakistan uyruklu A.Z.K. (44) ise önce Eşme Devlet Hastanesine, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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