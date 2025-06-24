Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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