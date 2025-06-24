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        Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:26
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        Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan yangın, makilik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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