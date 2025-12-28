Uşak, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü

Öte yandan Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince ise köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle park, bahçe, araçların üstü ve evlerin çatıları beyaza büründü.

